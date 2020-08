Una paninoteca di Salerno è stata chiusa per 3 giorni per violazioni della normativa in materia di contenimento della diffusione del Covid-19. Il caso è emerso nel corso delle attività di controllo delle forze di polizia per il rispetto delle normative anti Covid, in particolare in tema di vendita delle bevande alcoliche e nel rispetto delle modalità e dei limiti degli orari di somministrazione.

Sono stati inoltre sanzionati 3 esercizi pubblici perché avevano in corso spettacoli di musica dal vivo, privi della prescritta licenza comunale, e uno per inadeguate informazioni anti-contagio ai clienti. Complessivamente nel corso del weekend sono state controllate 781 persone, 110 auto e 29 esercizi commerciali.

