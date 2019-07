Lunedì 29 Luglio 2019, 15:10 - Ultimo aggiornamento: 29-07-2019 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rapina in una tabaccheria in pieno centro a Salerno. Il colpo si è verificato intorno alle 13 in piazza Portanova, nel pieno centro cittadino di Salerno. Il bottino è di mille euro. Secondo la ricostruzione dei fatti, un uomo, con il volto parzialmente coperto ed armato ha fatto irruzione nella tabaccheria, facendo consegnare l'incasso della giornata. Indaga la polizia che ha già acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza della zona.