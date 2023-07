Salerno, i vegani insorgono contro il divieto di dar da mangiare ai piccioni

Il Comune di Salerno intima di non dar da mangiare a piccioni e colombi, perchè possibili portatori di infezioni, ma i vegani insorgono: «La soluzione prevista dall'ordinanza 10/2023 sembra portare ad un'unica strada: affamare gli uccelli urbani. Sì, perché mentre molti altri comuni italiani scelgono di ridurre drasticamente le nascite dei piccioni nel giro di un paio di anni, in maniera efficace ed incruenta, mappando i punti che questi animali frequentano e somministrando loro mangime contenente un farmaco anticoncezionale che ha portato a risultati molto incoraggianti, a Salerno ci si limita a sollevare in modo eclatante un problema ed a porre divieti, pena salate sanzioni».

L'associazione Veg in Campania chiede: «Perchè nell'ordinanza non vi è traccia, contestualmente all'impedimento per i cittadini di sfamare questi animali, dell'alternativa di alimentarli, da parte del personale preposto, con granaglie trattate con antifecondativi a base di nicarbazina? Si tratta di una sostanza collaudata ed innocua che inibisce la loro fertilità, se distribuita durante la stagione riproduttiva (in particolare, dall'inizio della primavera alla fine dell'autunno)». I vegani chiedono dunque al sindaco Vincenzo Napoli ed al settore Ambiente del Comune di Salerno, di concerto con la locale azienda sanitaria, di «prendere ad esempio amministrazioni decisamente più rispettose del benessere animale. Anche perché queste ordinanze affama piccioni violano la maggiore giurisprudenza amministrativa dei Tar, che hanno annullato analoghi divieti posti da altri comuni.