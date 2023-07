Salerno trionfa nella Settimana della creatività con Franciulli e Castello

Salerno trionfa alla Settimana della Creatività di 50&Più. Maria Antonietta Franciulli vince nella categoria della pittura e Giulio Rocco Castello nella poesia. Assisi è stata la cornice delle premiazioni del Concorso 50&Più, giunto alla sua 41esima edizione, che quest’anno ha visto la partecipazione di 205 artisti, iscritti anche a più categorie, per un patrimonio artistico che conta 248 opere: 51 componimenti di prosa, 88 poesie, 60 creazioni pittoriche e 50 fotografie. A tutte le opere sono state assegnate le Farfalle 50&Più, mentre cinque componimenti per ogni categoria (prosa, poesia, pittura e fotografia) sono stati selezionati dalla giuria e premiati con la Libellula 50&Più. A valutare le opere in gara è stata l’esperta giuria formata da alcuni dei docenti dei laboratori (Patrizia Copponi, Elio Pecora, Giulio Rigoni), da Renato Minore, giornalista e scrittore e da Duccio Trombadori, pittore, giornalista e critico d’arte.

Giulio Rocco Castello è stato premiato per «Risuona il canto delle stelle», mentre Maria Antonietta Francioni per «Oltre». «Guardate le opere realizzate per questa 41esima edizione del Concorso 50&Più: leggete le prose e le poesie, guardate gli scatti fotografici e le creazioni pittoriche. Sono opere di bambini e di veggenti», ha commentato Gabriele Sampaolo, segretario generale di 50&Più, citando quanto detto da Papa Francesco lo scorso 23 giugno nell’incontro avvenuto con artisti di tutto il mondo all’interno della Cappella Sistina.