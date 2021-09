Salerno, Piero De Luca: «Continuiamo con Vincenzo Napoli per la città»

«Continuare con Vincenzo Napoli vuol dire sostenere il percorso di crescita e sviluppo della città di Salerno, ma vuol dire anche lanciare un messaggio di speranza, fiducia e ottimismo per il futuro del Mezzogiorno e del Paese» . A dirlo il vicepresidente del Gruppo deputati PD, Piero De Luca, a margine dell'incontro che si è tenuto questa mattina alla Stazione Marittima di Salerno commentando la figura del sindaco Vincenzo Napoli candidato alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.

Il primo cittadino ha incontrato I segretari provinciali del Pd e del Psi Luciano e Del Duca, i consiglieri regionali Cascone, Pellegrino, Picarone, Savastano e Volpe, i coordinatori delle Liste «Popolari e Moderati», «Europa Verde», « Salerno con Voi», «Centro Democratico-Liberal Democratici- Salerno Viva», «PER le Persone e la Comunità», e quanti stanno lavorando al progetto Napoli. A seguire, tutti in piazza della Libertà da poco inaugurata. A tal proposito De Luca l'ha descritta come «l'immagine più rappresentativa della nuova Salerno nel mondo intero. Luogo incantevole da cartolina, ma anche luogo decisivo per il lavoro e lo sviluppo economico della città». «Ci saranno parcheggi per attività del centro storico, nuove attività commerciali di ristorazione, attrattore turistico di livello internazionale. Sarà la punta di diamante di una città pienamente turistica, con porto dragato, navi da crociera, aeroporto e spiagge. Emblema del Sud dell'eccellenza - ha aggiunto - moderno e competitivo. Simbolo del riscatto, dell'orgoglio del Sud, del nuovo Sud che dobbiamo costruire con le risorse europee. Dall'altra parte c'è chi non voleva questi fondi né per l'Italia, né per il Sud, oppure chi ha provato a bloccare questa ed altre opere. Chi opera quindi contro il Sud e contro Salerno». «Avvertiamo il forte consenso dei cittadini». Ha ribadito il sindaco Napoli. «Abbiamo conquistato con il lavoro - ha spiegato - la loro fiducia. Tutti insieme andiamo a vincere al primo turno, con ampia maggioranza, per portare Salerno ancora più avanti».