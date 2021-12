Salerno, il prefetto Russo: «Il virus corre, rispettiamo le regole»

«Fine anno, momento di bilanci. Il 2020 sarà ricordato come l'anno della pandemia. Il 2021 come l'anno in cui abbiamo imparato a vivere una normalità diversa. Non posso che concludere l'anno con un pensiero a tutti coloro che continuano ad essere in prima linea nella gestione emergenziale - forze di polizia, mondo sanitario - ai quali va il mio ringraziamento per l'impegno e il prezioso contributo alla tutela della sicurezza e della salute di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati