È stata presentata, nella stazione marittima di Salerno, la stagione crocieristica 2022. «La pandemia - ha detto il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli - ha ridotto drammaticamente il turismo in Italia. Pare che sia un risveglio, una speranza di futuro. I nostri ospiti che sbarcheranno in crociera avranno modo di visitare non solo la stazione marittima, ma anche piazza della Libertà e tutte le nostre bellezze. Nella semplice cornice del centro storico, si potrà godere di bellezze e fare shopping. È un fatto di marketing territoriale: chi viene a Salerno, poi vi ritorna. Facciamo pubblicità a noi stessi, tutte le nostre forze sono protese verso un progetto di sviluppo».

Secondo Alessandro Ferrara, assessore al turismo e alle attività produttive del Comune di Salerno: «Avremo circa 70mila passeggeri che arriveranno in città con gli attracchi di queste navi da crociera. Questo ulteriore sviluppo turistico si inserisce perfettamente nella prossima apertura dell'aeroporto. Intanto noi stiamo lavorando per lo sviluppo della nostra città. In vista di queste navi che attaccheranno nella stazione marittima abbiamo allestito alcuni info point con giovani che si dedicheranno all'accoglienza, con studenti degli istituti alberghieri cittadini. I turisti avranno modo di conoscere le nostre bellezze cittadine».

«Ricominciamo con un'ondata di ottimismo, - ha sottolineato Orazio De Nigris, amministratore delegato Ati Salerno stazione marittima - dopo 2 anni di stop. Abbiamo bisogno di ripartire come azienda e territorio. 55 scali approderanno nel porto di Salerno. La stagione delle crociere non finisce qui: siamo in trattativa per definire accordi con altre compagnie. Ci auguriamo di tagliare il traguardo di 80 navi. È tutto diverso rispetto agli altri anni: prima c'era un piano triennale e adesso la collaborazione è anche a stretto giro, fino a giugno, luglio. Gli eventi di triste attualità incidono fortemente sull'umore del crocierista e sulla volontà di partire».

Già dal prossimo 21 marzo, Salerno è pronta ad accogliere l'arrivo di due navi contemporaneamente: la tedesca Mein Schiff 6 della Tui cruises e la Spirit of discovery dell'inglese Saga. La scelta di alcune compagnie di crociera, appartenenti al segmento luxury, quali Regent, Seven sea e Oceania del gruppo di Norwegian cruise line holding, di includere Salerno nel loro itinerario è una opportunità che la città deve saper cogliere. I clienti di queste compagnie, secondo quanto spiegato dagli operatori del settore, «appartengono al target »alto spendente«, abituati ai servizi di alta qualità». L'obiettivo è quello di creare la destinazione Salerno - Salerno Experience - «come meta ambita del turismo di lusso e dare consapevolezza alla città di questa sua futura veste».