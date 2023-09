Salerno, rubinetti a secco per lavori di manutenzione nei pressi della zona Irno di Salerno

Manutenzione straordinaria di Salerno Sistemi sulla rete fognaria in via Calata San Vito : rubinetit a setto domani dalle 9 alle 12 alle seguenti strade e traverse limitrofe: via M.Pagano Via F.Filzi Via U.Pepe Via N.Sauro Via C.Capone Via Dei Bigi Via dei D’Agostino Trav.sa Grancano via M.Peluso Via A.Conforti Via N.Buonservizi Via L. Di Marino Piazza M.Galdi Via S.De Crescenzo Capitano Via N.Fiore Via F.Mordente Via G.P.Leto Via F.Spirito.

I disagi dureranno soltanto per la giornata di domani.