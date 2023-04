Salerno, nonna Raffaella a 94 anni all'Arechi per i granata

Nonna Raffaella Barrella, novantaquattrenne salernitana, mancava allo stadio Arechi dai tempi della serie A del presidente Aniello Aliberti. Ma il desiderio di tornarci per assistere ad una partita di grande interesse era sempre forte. Il patron Danilo Iervolino le ha consentito di realizzare questo sogno, offrendole in omaggio un posto in tribuna oggi per la gara della Salernitana con l'Inter. «L'amore per la propria squadra non ha età».

Raffaella ha parole di grande apprezzamento per il presidente Iervolino e lo ritiene in grado di garantire ai granata, finalmente, una posizione di classifica in sicurezza. Poi si vedrà, lei non mette limiti. Immaginabile la sua gioia al gol di Candreva che ha fruttato un pari d'oro alla Salernitana.