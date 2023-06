Salerno premia i giovani talenti della comunicazione sociale con Spot school award

Oggi 3 giugno a Salerno riflettori sulla migliore comunicazione sociale. Presso il teatro Pier Paolo Pasolini va in scena il XXII Spot School Award che premierà gli studenti più creativi. Attesi importanti ospiti, tra essi Emanuele Nenna Ceo del global creative network Dentsu e Flavia Petrin presidente nazionale Aido.

Un format unico nel suo genere, che ogni anno coinvolge rinomati istituti e le principali accademie italiane, per celebrare la migliore creatività giovane e quindi premiare gli studenti più talentuosi nelle giornate conclusive di Salerno. Questo è lo Spot School Award - Mediterranean Creativity Festival, evento giunto alla ventiduesima edizione che oggi assegnerà il prestigioso Gran Prix 2023 Città di Salerno alla campagna sociale più votata dalla giuria.

Gli oltre duecento studenti partecipanti hanno realizzato progetti di comunicazione sociale per Caritas Italiana, Aido Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, Italia Nostra. Durante la cerimonia sono previsti gli interventi di Emanuele Nenna executive board member di Dentsu Italy e Ceo di Dentsu Creative Southern Europe, Middle East & Turkey, e di Flavia Petrin, presidente nazionale Aido. Ospiti anche Mauro Miglioranzi, Ceo dell’agenzia Coo’ee Italia, Elena Salzano del consiglio direttivo Ferpi, Assia Viola delegata Ferpi Campania, oltre a rappresentanti di istituzioni e di strutture no profit.

Il premio Spot School Award, vetrina per i giovani creativi, è patrocinato dal Senato della Repubblica, Regione Campania, Comune di Salerno, Centro nazionale Trapianti, Confindustria Salerno, Camera di Commercio Salerno, Una Aziende della Comunicazione Unite, Ferpi Federazione relazioni pubbliche italiana.

E’ probabile che anche quest’anno, come accaduto nelle precedenti edizioni, una o più campagne premiate saranno successivamente utilizzate, in ambito nazionale, per importanti finalità socio-culturali.