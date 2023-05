Coreografie per tutti i gusti al Teatro delle Arti di Salerno: sul palco 200 danzatori

Nel segno di un accordo siglato l’anno scorso con 35 scuole di danza salernitane, espressione del comune intento di promuovere l’attività coreutica, parallelamente alla valorizzazione del territorio, si ripete, per il secondo anno consecutivo l’appuntamento con “Maggio in Danza”. Il Liceo Alfano I torna a farsi promotore dello spettacolo in programma mercoledì 24 maggio alle 20 presso il Teatro delle Arti di Salerno. La serata, che vedrà alternarsi in scena circa 200 danzatori, si presenta come una kermesse di stili coreografici e di svariate forme di espressione artistica.

L’intento comune è quello di valorizzare il ruolo che il linguaggio della danza ha da sempre avuto nell’ambito dell’espressione culturale, con particolare riguardo per i temi sociali e di cittadinanza attiva, così come elaborati nell’ambito dell’Istruzione di secondo grado.

Anche quest’anno, la massiccia partecipazione da parte di 20 scuole testimonia la volontà di valorizzare il ruolo che il linguaggio della danza ha da sempre avuto nell’ambito dell’espressione culturale.

L’evento è promosso e coordinato dal Dirigente Scolastico del Liceo Alfano I, Elisabetta Barone, e dai docenti del Dipartimento Coreutico. Oltre al piano organizzativo, il team del Liceo Alfano I ha curato i lavori coreografici destinati alle classi del secondo biennio e del quinto anno che si vanno ad affiancare alle creazioni delle scuole di danza.

Ospite della serata la Crown Ballet, un concentrato di talenti, tra le poche realtà coreutiche italiane messa in piedi da Luigi Ferrone, Primo Ballerino del Teatro San Carlo di Napoli. L’ensemble raduna gli elementi più promettenti della Campania che nel corso degli anni hanno affinato le proprie attitudini studiando nella scuola di danza di Napoli omonima, già trampolino di lancio per svariati ballerini che hanno avuto modo di accedere a realtà molto prestigiose come il Teatro Massimo di Palermo, il Corpo di Ballo Fondazione Arena di Verona e il Teatro San Carlo di Napoli.

Le scuole A.S.D. Step Up di Lucia Barletta, In Punta di Piedi di Antonietta e Stefania Botta, Professional Ballet di Fortuna Capasso, Centro Danza Charme di Stefania Cerrato, Choreia Academy di Denise e Nancy D’Arminio, A.S.D. Giselle di Angela De Rosa, Il Balletto di Federica Ferri, Espressione Danza di Rossella Giaimo, ExOrto Danza di Piero Leccese, Spazio Danza di Lorella Lupo, A.S.D. Engy Ginnastica Ritmica di Enza e Gina Marraffa, Welldance Centro Studi Danza diretto Francesca e Giorgia Mirra, A.S.D. A Passo di Danza di Antonietta Paraggio; Artedanza-project di Tiziana Petrone; A.S.D. Salerno Danza di Stefania Preziosi; A.S.D. Invito alla Danza di Gemma Sada, Movement Art Dance di Sonia Saggese, Oltredanza di Eleonora Santoro; A.S.D. GR Pontecagnano Ginnastica Ritmica di Vania Santoro, Professional Ballet di Pina Testa.