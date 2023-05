Amici, Giuseppe Giofrè professore di danza al posto di Todaro? «Presuntuoso e pieno di dietrologie»

Indiscrezioni su Giuseppe Giofrè ad Amici. Il ballerino, ormai noto in tutto il mondo per aver ballato con artisti del calibro di Jennifer Lopez, Taylor Swift, Dua Lipa e Britney Spears, è tornato nella scuola dove ha mosso i primi passi della sua carriera. Quest'anno, infatti, è stato giudice dell'edizione 23, insieme a Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Nonostante il talent si sia appena concluso, i rumors incalzano: Giuseppe potrebbe tornare nella scuola come professore di danza?

A riportare l'indiscrezione è il settimanale Vero che spoilera come Giuseppe Giofrè potrebbe ricoprire il ruolo di insegnante di danza all’interno della scuola di Amici.

E la domanda sorge spontanea: al posto di chi? Nell’edizione che si è appena conclusa, il corpo docenti di ballo era formato da Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro. Che quest'ultimo lasci il posto a Giuseppe, dopo la presunta discussione con Maria De Filippi?

Secondo il settimanale Nuovo, infatti, la conduttrice giudicherebbe Todaro «presuntuoso e pieno di dietrologie e insinuazioni». Ma per il momento sono solo indiscrezioni non confermate. Cosa succederà?