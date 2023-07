Santa Marina, perquisita la casa del sindaco Giovanni Fortunato

Un’indagine giudiziaria sta interessando, anche in queste ore, il territorio comunale di Santa Marina. La guardia di finanza, in particolare, ha eseguito una serie di accertamenti. Una schiera di militari è stata notata questa mattina in un’area di fronte l’Hotel Torre Oliva, dove insistono diverse costruzioni. Sull’origine dell’indagine non filtra nessuna informazione.

Il dato certo, è che per ore è stata perquisita l’abitazione del sindaco Giovanni Fortunato. Il suo legale rappresentante smentisce le voci che si sono diffuse in queste ore circa un suo arresto. L’avvocato Felice Lentini: «Non è stato emesso alcun provvedimento restrittivo nei confronti del mio assistito». Pare che l’indagine stia interessando anche tecnici vicini al primo cittadino. Gli accertamenti sono tutt’ora in corso