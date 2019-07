Venerdì 12 Luglio 2019, 19:28

Prima lo spaccio sul lungomare di Sapri, poi il servizio di osservazione e il rinvenimento dello stupefacente. Le dosi erano nascoste in un vagone abbandonato su un binario morto, in un area interdetta alle persone non autorizzate. F. L. giovanissimo saprese di 19 anni, incensurato, è stato arrestato a seguito di una brillante operazione della Stazione di Sapri diretta dal Comandante Marino. E' accusato di detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio.L’attività investigativa e i controlli antidroga portati avanti in tutta la città dai Carabinieri, hanno condotto i militari della Stazione di Sapri al giovane pusher. Con appositi servizi di pedinamento è stato scoperto il fantasioso nascondiglio per la droga, ovvero un vagone abbandonato in un area a cui il giovane accedeva tramite un buco nella rete di cinturazione. Al momento del blitz il pusher è stato trovato in possesso di tre panetti di hashish per un peso complessivo di circa 240gr, un bilancino di precisione e attrezzatura da confezionamento. La sostanza è stata sequestrata e il giovane è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari .