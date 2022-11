Sapri, scuole chiuse per l'allerta meteo

Scuole, parchi, giardini e lungomare chiusi nella giornata di domani a Sapri, in provincia di Salerno. Lo fa sapere il sindaco Antonio Gentile, alla luce dell'allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione civile della Regione Campania e in vigore nell'intera giornata di domani su tutto il territorio regionale. Il Centro operativo comunale, attivato e riunito in seduta continua dalla giornata del 16 novembre scorso, fa sapere Gentile, «ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado, di chiudere il cimitero comunale, i parchi, i giardini comunali, il Lungomare, di sospendere le attività non istituzionali presso le strutture comunali nonché l'istituzione del divieto di sosta nelle zone soggette ad allagamento ed in prossimità dei canali e del lungomare, di non uscire di casa se non per situazioni di necessità e di non sostare nei pressi di cornicioni, alberi e balconi». Già lo scorso mercoledì a Sapri si sono registrati diversi danni causati dal maltempo, con allagamenti di strade; anche in quel caso il sindaco Gentile ha deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.