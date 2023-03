Sarno, minaccia la ex con un fucile: stalker 50enne in manette

I carabinieri di Sarno, nella notte, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto M.V., 50enne del luogo, indagato per atti persecutori aggravati. L'uomo, non accettando la conclusione della relazione sentimentale, nella giornata di domenica, avrebbe minacciato l'ex compagna: si è recato nei pressi della sua abitazione con un fucile da caccia, esplodendo vari colpi, intimandole di affacciarsi al balcone e danneggiando un'auto in sosta, per poi darsi alla fuga rendendosi irreperibile.

I carabinieri, immediatamente intervenuti, hanno attivato le ricerche dell'uomo, rintracciandolo la scorsa notte nella sala d'attesa dell'ospedale di Sarno. I militari, a seguito di perquisizione, hanno inoltre rinvenuto, all'interno di un casolare nella disponibilità dell'uomo, l'arma, un fucile da caccia illegalmente detenuto, che il 50enne avrebbe utilizzato a scopo intimidatorio. L'arrestato è stato condotto in carcere a Salerno.