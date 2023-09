Scooter contro un palo. Terribile impatto sabato sera in via Corallo a Pagani. C'è una vittima, Gennaro Basta, di San Valentino Torio. Aveva appena 18 anni. Era alla guida dello scooter, sarebbe morto sul colpo. Nulla hanno potuto fare i soccorritori per strapparlo alla morte. Lo schianto è stato tale da non lasciare scampo al ragazzo. I carabinieri ipotizzano che il giovane, per cause da accertare, abbia perso improvvisamente il controllo del mezzo per poi finire fuori strada, contro il palo.

APPROFONDIMENTI Picchiano cliente dell'autolavaggio Un litigio tra 13enne si trasforma in rissa Salerno, rapina armata al supermercato: bottimo da quattromila euro

In un primo momento, però, non si escludeva che il giovane centauro di San Valentino Torio potesse aver sbandato per evitare di impattare altri veicoli provenienti dal senso di marcia opposto, anche considerando che via Corallo, strada di collegamento tra i comuni di Pagani, San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio, è una delle strade più trafficate di tutto l'Agro. Determinanti per fugare ogni dubbio rispetto alla dinamica sono stati, sicuramente, i video delle telecamere presenti nella zona che gli investigatori hanno acquisito e visionato già nella serata di sabato. I militari della tenenza di Pagani, supportati dai colleghi del reparto territoriale di Nocera Inferiore, hanno acquisito anche le testimonianze di alcune persone che erano in via Corallo sabato sera. Così sono riusciti a ricostruire una dinamica quanto più aderente alla realtà.

La tragedia è avvenuta poco dopo le 21.30. A nulla sono valsi i soccorsi. L'ambulanza del servizio 118 è giunta in via Corallo tempestivamente ma il cuore del ragazzo, quasi sicuramente, aveva già smesso di battere. Il sostituto della procura di Nocera Inferiore Viviana Vessa, che ha coordinato le indagini, non ha disposto l'autopsia, ritenendo che non vi fossero responsabilità di terzi accertate.che si terranno oggi, alle ore 16, nella chiesa di San Giacomo Maggiore, a San Valentino Torio. Scossa l'intera comunità sanvalentinese. Il Sindaco Michele Strianese ha annunciato che nella giornata del rito funebre sarà proclamato lutto cittadino, comunicando anche la sospensione fino al 5 settembre di tutti i festeggiamenti civili e religiosi in onore della Madonna della Consolazione.

«L'ennesima - ha dichiarato il primo cittadino di San Valentino Torio - giovane vita spezzata sull'asfalto. Una terribile tragedia. La comunità di San Valentino Torio perde un altro giovane figlio. Siamo tutti sconvolti. Non si può morire cosi a 18 anni. Insieme all'Amministrazione comunale, unitamente al parroco don Alessandro Cirillo e al Comitato per tutti i festeggiamenti, abbiamo immediatamente comunicato la sospensione di tutti i festeggiamenti civili e religiosi previsti fino al 5 Settembre.

Nella giornata dei funerali sarà, inoltre, proclamato lutto cittadino. Siamo certi, in questo modo, di interpretare i sentimenti di profondo dolore dell'intera comunità in un momento così drammatico e di rendere degnamente omaggio alla salma del nostro giovane concittadino. Ci stringiamo forte al dolore della famiglia di Gennaro Basta, degli amici e di tutti coloro che lo hanno amato, esprimendo loro le più sentite condoglianze e pregando affinché Gennaro riposi in pace nella gloria di Dio». Profondo cordoglio per la morte del giovane centauro di San Valentino Torio è stato espresso anche dal sindaco di Pagani, Lello De Prisco. «Nella serata di ieri Gennaro, diciottenne di San Valentino Torio, é deceduto a causa di uno schianto in moto sul tratto provinciale di via Corallo. É un immenso dolore per le nostre comunità ogni volta che una giovane vita si spezza. Alla famiglia di Gennaro e a tutta la comunità di San Valentino Torio il nostro più sincero e doloroso cordoglio».