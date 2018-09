Giovedì 20 Settembre 2018, 12:59

Era stato bloccato dai carabinieri e sottoposto a tso solo qualche giorno fa perchè aveva fatto irruzione in un bar, armato di coltelli, minacciando di fare una strage. Ieri l'uomo, 40 anni circa, affetto da problemi psichici, è stato nuovamente fermato dai militari della tenenza di Scafati e trasferito in una casa di cura per malattie psichiatriche, fuori provincia. Il 40enne, di corporatura grossa, è stato sorpreso mentre tentava di aggredire alcune persone anziane, in pieno centro cittadino. Non è stato facile per i militari del tenente Gennaro Vitolo riportare alla calma quell'uomo, che era praticamente fuori si sè e che minacciava di uccidere tutti. E' stato necessario richiedere l'intervento di un'ambulanza, per sottoporlo nuovamente a trattamento sanitario obbligatorio, prima del trasferimento in un'idonea struttura sanitaria.