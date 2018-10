Scafati. Evade dai domicialiari sette volte in dieci giorni, pregiudicato finisce a Poggioreale

Domenica 14 Ottobre 2018, 16:54

Evade dagli arresti domiciliari ben sette volte in dieci giorni e per altrettante volte riesce a vedersi confermata la stessa misura ma all'ottava violazione scatta l’aggravamento di pena e per Francesco Cozzolino, pluripregiudicato, classe 82, si aprono le porte del carcere di Poggioreale. E’ una vicenda giudiziaria singolare quella che vede protagonista il 36enne scafatese, tossicodipendente, precedenti penali per reati contro il patrimonio, destinatario a settembre di un provvedimento di obbligo di dimora nel comune di residenza (Scafati) emesso dal tribunale di Napoli. Il 36enne non tarda a violare la prescrizione e qualche giorno dopo viene beccato dai carabinieri ad Ercolano. Cozzolino si scaglia contro i militari, li aggredisce ed incassa un aggravamento della misura, finendo agli arresti domiciliari. A casa il pregiudicato non riesce proprio a stare, anche per la sua dipendenza dalla droga, e il 28 settembre evade una prima volta. I carabinieri della tenenza di via Oberdan lo sorprendono in strada, lo denunciano a piede libero ed informano il tribunale di Napoli, competente del procedimento. Il 4 ottobre, nell’arco di cinque ore, gli stessi militari registrano altre due nuove violazioni della misura. Gli uomini del tenente Gennaro Vitolo gli notificano un’altra denuncia e comunicano, per quanto di competenza, al tribunale napoletano. La storia si ripete il 5 ottobre, il giorno dopo e quello successivo ancora. Cozzolino evade altre quattro volte in soli tre giorni. Il 7 ottobre un vigilantes del Bingo, in via Passanti, trova il pregiudicato appisolato all’interno del locale. I carabinieri lo bloccano ma il 36enne va in escandescenza e tenta di scappare. A quel punto, vista la continua reiterazione delle violazioni in un arco temporale così ristretto, il tribunale di Napoli accoglie la richiesta di aggravamento della pena inoltrata dall’autorità giudiziaria di Nocera Inferiore ed emette a carico di Cozzolino un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.