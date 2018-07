Venerdì 13 Luglio 2018, 10:58 - Ultimo aggiornamento: 13-07-2018 10:58

Tre incidenti stradali nella notte, di cui l'ultimo mortale, avvenuto in via Alcide De Gasperi. Un 19enne di Scafati è morto sul colpo. Era alla guida di uno scooter, finito contro un’auto durante una manovra di sorpasso. Secondo una prima ricostruzione i due veicoli procedevano nella stessa direzione. Ferito, ma non grave, l'altro ragazzo che era in sella allo scooter. Nell’impatto il 19enne è stato sbalzato dal sellino e, dopo un volo di diversi metri, è finito contro un albero, spezzando un ramo, prima di schiantarsi violentemente sull'asfalto. Sul posto i carabinieri della tenenza di via Oberdan agli ordini del tenente Gennaro Vitolo.