Lunedì 23 Settembre 2019, 11:58

Finisce a colpi di pistola una lite nata per futili motivi. E' accaduto ieri sera, poco dopo le 23, nei pressi di via Mortellari a Scafati. E' scappato, facendo per le sue tracce, l'uomo che ha impugnato una pistola e ha fatto fuoco contro un 40enne durante una discussione, ferendolo ad una caviglia. I carabinieri della tenenza di via Oberdan, coordinati dal comandante Gennaro Vitolo, gli stanno dando la caccia. Sarebbe fuggito alla guida di una Fiat panda bianca.