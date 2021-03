Scafati, muore in ambulanza, in attesa di entrare in ospedale: c'è l'indagine

E' morta in ambulanza, mentre attendeva di entrare in ospedale, a Scafati. Sul decesso di una ultra ottantenne di Corbara, i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno avviato una serie di attività di verifiche e controllo, senza ipotesi di reato, allo scopo di accertare se qualcosa sia andato storto nella giornata di martedì scorso. La donna, originaria di Corbara e residente in una Rsa di Angri da tempo, aveva trascorso la notte a bordo del mezzo di soccorso, seguita dal personale che le aveva continuato a somministrare ossigeno. Era positiva al Covid-19, secondo gli inquirenti guidati dal colonnello Rosario Di Gangi. Il giorno seguente, però, il suo cuore ha smesso di battere. Grande dolore tra i medici e gli infermieri degli altri mezzi in fila, almeno sette, che erano in attesa di entrare al "Mauro Scarlato" di Scafati. Il corpo dell'anziana è stato trasferito nelal sala mortuaria dell'ospedale, poi riconsegnato ai familiari. Non ci sono state denunce sull'episodio, ma i carabinieri hanno avviato un'attività d'indagine indipendente, notiziando la Procura di Nocera Inferiore, per verificare se qualcosa è andato storto nella fase assistenziale dedicata alla paziente, costretta ad attendere all'esterno dell'ospedale, da giorni oramai in grosse difficoltà per l'esiguità dei posti letto. Il personale medico è impegnato dall'inizio della pandemia a fornire adeguata assistenza e cure ai tanti pazienti che giungono nei presidi dell'Agro nocerino sarnese. Ma la situazione, specie a Scafati, risulta critica da settimane.

