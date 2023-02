Rapinatore solitario in azione in via della Resistenza a Scafati. Presa di mira una nota rivendita di tabacchi della zona, che è anche ricevitoria del lotto. Discreto il bottino per il furfante che è scappato portando via circa 700 euro. L'allarme è scattato qualche sera fa. Il malvivente era solo quando ha fatto irruzione nell'attività commerciale, armato di una pistola. Sembra che mancasse poco alla chiusura quando il rapinatore è entrato in azione, manifestando le sue intenzioni. All'interno del negozio, oltre ai titolari, c'erano ancora pochi clienti, costretti ad assistere a quanto accadeva terrorizzati ed impotenti.

Lo sconosciuto, 25/30 anni circa, aveva il volto totalmente coperto da una sciarpa e da un casco integrale. Una volta entrato, si è diretto subito verso la cassa e, mostrando la pistola, ha costretto l'addetto ad aprire il registratore e a consegnare i soldi, ovvero l'incasso della giornata. Poi la fuga. Il rapinatore è stato visto salire in sella ad uno scooter e scappare in direzione di via Tricino. I carabinieri sono giunti in via Della Resistenza quando il malfattore aveva già fatto perdere le sue tracce.

Nonostante la rivendita di tabacchi sia dotata di un sistema di videosorveglianza, i militari della tenenza di via Oberdan hanno potuto acquisire pochi elementi dalla visione dei filmati registrati, che mostrano le fasi della rapina, dal momento in cui il malvivente è entrato nella rivendita fino alla fuga. Difficile identificarlo, dal momento che aveva il volto accuratamente e completamente coperto dal casco integrale e da una sciarpa. Neppure lo scooter utilizzato dallo sconosciuto per scappare via ha fornito agli investigatori spunti interessanti per le indagini, considerando il fatto che il veicolo aveva la targa coperta.

Le indagini, pertanto, proseguono tenendo conto di pochi elementi, primo tra tutti il racconto del titolare della rivendita, che ha ricostruito le varie fasi della rapina fornendo ai carabinieri tutte le informazioni in suo possesso. In città, intanto, è in costante aumento il numero dei furti, di auto soprattutto. Tante le denunce acquisite nelle ultime settimane dai carabinieri della tenenza locale. I ladri rubano soprattutto utilitarie e city car, ad ogni ora del giorno e della notte, anche in pieno centro cittadino. Come è accaduto venerdì pomeriggio. L'auto in questione, una Fiat 500, era parcheggiata nella traversa che collega via Nazionale con via Galileo Galilei. Il proprietario si era allontanato pochi minuti per fare degli acquisti in un negozio della zona. Al ritorno non ha trovato più la vettura dove l'aveva lasciata.