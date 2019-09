Giovedì 26 Settembre 2019, 01:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scarcerato Ciro Marigliano, il boss di Salerno ritenuto dagli inquirenti uno degli organizzatori dello spaccio in città. Marigliano, difeso dall'avvocato Luigi Gargiuglo, era finito in cella tre anni fa a seguito di un blitz antidroga. Nei giorni scorsi, dopo la richiesta del suo legale di fiducia, per lui si sono aperte le porte del carcere di Fuorni e sconterà la sua detenzione in regime di arresti domiciliari. Noto negli ambienti della malavita salernitana come zio Ciro, e ritenuto vicino al vecchio gruppo camorristico dei D'Agostino, era finito in carcere perchè ritenuto il “collante” tra due gruppi di giovanissimi spacciatori. Lui avrebbe finanziato l’acquisto di hashish, cocaina, marijuana ed eroina attraverso attività illecite ufficialmente intestate a dei prestanomi ma di fatto facenti capo al boss, superstite dei D’Agostino-Panella. Droga che poi affidava i ragazzi per la vendita. Era riusito a racimolare soldi, secondo gli inquirenti, prima attraverso i tagliandi dei «gratta e vinci» (con i quali era riuscito ad accumulare 600mila euro) e poi con la gestione di un bar: secondo quanto accertato dagli investigatori con la vendita di droga Mariglianoavrebbe guadagnato almeno seimila euro alla settimana, cifra netta.