Giovedì 18 Luglio 2019, 18:46

Blitz della polizia e dei vigili urbani al mercato di Battipaglia. L'operazione messa a segno questa mattina è scattata contro l'abusivismo commerciale e i prodotti contraffatti. I vigili urbani e i poliziotti, diretti dal tenente colonnello Gerardo Iuliano e dal vicequestore Lorena Cicciotti, hanno sequestrato 20 borse e 23 paia di scarpe griffate ma contraffatte mentre i venditori abusivi sono fuggiti via abbandonando la merce.I controlli rientrano nell'operazione Action Day predisposta dal questore di Salerno, Maurizio Ficarra e sono ancora in corso le indagini per rintracciare i venditori ambulanti svaniti nel nulla e individuare anche le fabbriche dove vengono prodotte le calzature e le borse contraffatte.