Scontri Paganese-Casertana: gip convalida l'arresto di 7 tifosi

ll gip del Tribunale di Nocera Inferiore ha convalidato l'arresto dei sette tifosi della Paganese che, secondo l'accusa, avrebbero partecipato agli scontri avvenuti domenica a Pagani prima del fischio d'inizio di Paganese-Casertana.

Confermata anche la misura cautelare degli arresti domiciliari che era stata eseguita - in flagranza differita - lunedì sera da carabinieri e polizia. Per altri due tifosi della Casertana, invece, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva convalidato il fermo, revocando però i domiciliari e sostituendoli con l'obbligo di firma per tre volte a settimana.

Gli indagati sono accusati a vario titolo di possesso e lancio di oggetti contundenti e fumogeni, di resistenza a un pubblico ufficiale, rissa, devastazione. Alcuni, inoltre, avrebbero provocato l'incendio di un pullman di tifosi della Casertana che ha causato anche il danneggiamento di un edificio.