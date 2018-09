Giovedì 13 Settembre 2018, 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAPACCIO-PAESTUM - Diverse persone sono rimaste ferite, fortunatamente in maniera non grave, in un incidente avvenuto la notte scorsa in località Laura a Capaccio Paestum e più precisamente all'incrocio semaforico tra via Laura Mare e via Poseidonia. Lo scontro frontale è avvenuto tra un'Audi sulla quale viaggiavano delle persone di Bracigliano, e un pullman che trasportava turisti stranieri. Dopo l'impatto, sul posto si sono recate tra ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti negli ospedali di Vallo della Lucania e Roccadaspide. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della compagnia di Agropoli che hanno effettuato tutte le verifiche che occorreranno per stabilire eventuali responsabilità.Sebbene sia disciplinato da semafori, l'incrocio in questione è spesso teatro d'incidenti e più volte i residenti e gli operatori turistici della zona hanno chiesto interventi di messa in sicurezza. Si tratta, infatti, di una zona ad alta vocazione turistica partcolarmente trafficata nel periodo estivo.