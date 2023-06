Scoperte le antica mura di difesa di Nuceria

Straordinaria scoperta archeologica a Nocera Superiore.

Durante le operazioni di scavo per la costruzione della Casa delle Arti, in via Marco Pittoni a due passi dal municipio, sono stati portati alla luce i resti di un imponente muro che potrebbe essere quello che resta delle grande muraglia difensiva dell’antica Nuceria.

Secondo la Soprintendente Raffaele Bonaudo è “un rinvenimento atteso dal momento che è proprio in questa zona che i dati storici e archeologici noti alla comunità scientifica ipotizzavano la presenza della fortificazione antica. È importante precisare che al momento si tratta di ipotesi che andranno meglio definite e verificate al termine delle attività sul campo.

In ogni caso è già sicuro che questi scavi apportano nuovi elementi di conoscenza per la ricostruzione dell’impianto urbanistico di Nuceria”.

"La scoperta - ha sottolineato il sindaco Giovanni Maria Cuofano - è importante e stiamo lavorando con la Soprintendenza per integrarla nella nuova struttura pubblica con l’allestimento di uno spazio dedicato al racconto del rinvenimento, anche con l’esposizione di una parte delle mura crollate e recuperate proprio negli ultimi giorni. C’è una nuova stagione dell’archeologia che sta fiorendo in città e che ci vedrà impegnati a brevissimo, sempre con la Soprintendenza, per la riapertura straordinaria del teatro ellenistico-romano di Pareti e l’apertura di una mostra temporanea all’interno del municipio allestita con reperti mai esposti al pubblico provenienti proprio dal teatro».