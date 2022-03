Scoperti a sversare rifiuti, minacciano comandante dei vigili: in 3 nei guai

Sono tre le persone indagate per illecita gestione di rifiuti speciali e pericolosi, con l'accusa di aver trasportato materiale di risulta per disfarsene nell'area antistante il deposito dell'Acse, in via Diaz, a Scafati, con violazione delle norme ambientali.

L'indagine per i tre è chiusa, con la notifica degli avvisi di garanzia per tre persone residenti a Scafati.

Il primo risponde del trasporto, gestione e sversamento dei rifiuti, il 18 giugno scorso, mentre le altre due per aver offeso e minacciato il comandante dei vigili urbani, Salvatore Dionisio. Le indagini partirono proprio dai vigili urbani, che avevano accertato quanto commesso dai tre, con le denunce a piede libero e l'identificazione. Le due donne sottoposte A indagini - secondo le accuse - minacciarono l'ufficiale di strappargli la camicia, pronte a togliergli la divisa, per reagire con violenza e parole pesanti a quanto stava accadendo, con l'attività di polizia giudiziaria in pieno svolgimento. L'area era stata già interessata da numerosi episodi, con degrado e operazioni illecite registrate a tutte le ore.