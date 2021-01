Aumentano i casi di Covid-19 e il sindaco di Olevano Sul Tusciano, Michele Volzone chiude le scuole. Oggi il primo cittadino di Olevano Sul Tusciano ha emesso un ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza riguardante tutte le scuole di ogni ordine e grado che sarà in vigore sino al 30 gennaio del 2021. Il provvedimento è stato adottato dopo la comunicazione giunta al Comune di Olevano Sul Tusciano dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl e dal Centro Operativo Comunale, che ha osservato negli ultimi 14 giorni, un peggioramento della situazione epidemiologica locale dove è coinvolta anche parte della popolazione in età scolare.

