Sport e musica, il memorial a Sarno per ricordare il giovane talento Seid Visin

NOCERA INFERIORE. Sarà ricordato con un pomeriggio all'insegna dello sport. Con il calcio, in particolare, che lui tanto amava. L'appuntamento è fissato per sabato 17 giugno alle ore 18.00 al campo del Vitalica, a Lavorate a Sarno, con il Memorial in ricordo di Seid Visin, il giovane scomparso nel 2021. Sarà presente il papà Walter, promotore dell’iniziativa insieme all’Atletico Vitalica e a Giuseppe Imperato.

Saranno due le partite in programma, quattro le squadre: L’Atletico Vitalica, squadra di Seid, il Givova, quella dei ragazzi della scuola Ilaria Alpi di Nocera e “Gli amici di Seid”. L'evento sarà caratterizzato da intervalli musicali con la partecipazione del musicista Antonio Pepe che ha dedicato una canzone a Seid e dei “Superattico”, la band composta da Antonio Pagano, Francesco D’Acunzi e Raffaele Pagano.

Anche loro hanno dedicato un brano a Seid, dal titolo “Scusa”.

A fornire il proprio contributo per lo svolgimento della serata anche l'attività commerciale di articoli sportivi Special Sport di Nocera Inferiore e Gae Insegne Pubblicitarie. «La richiesta dei genitori di Seid di organizzare quest'anno il "Memorial Seid Visin" presso il campo di calcio a 5 dell'impianto sportivo Vitalica a lui intitolato e per noi motivo di grande emozione», ha detto Aniello Gaito, presidente dell’Atletico Vitalica. «Ricordare i momenti trascorsi con Seid e rivivere con il ricordo la passione che lui profondeva ai suoi compagni di squadra ci consente di ricordare a tutti che lo sport deve essere sempre vissuto con sani principi».