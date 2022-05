Cristian De Sica, «Una serata tra amici» nel suggestivo Porto di Maiori

Sarà un’imperdibile «serata tra amici» quella in programma giovedì 18 agosto 2022 nella splendida cornice del Porto turistico di Maiori con Christian De Sica e il suo concerto-spettacolo showman dal titolo, appunto, «una serata tra amici».

Dopo il successo dell’omonimo programma andato in onda su RaiUno, l’attore torna ad esibirsi dal vivo e si racconta a Pino Strabioli attraverso aneddoti, curiosità, avvenimenti della sua carriera, colonna sonora della serata i brani che lo accompagnano da sempre. Il cinema, il teatro, la tv, le passioni, gli amori, i ricordi, gli incontri, un commovente, esilarante, poetico, divertente racconto in musica dedicato agli «amici» delle tante generazioni che lo amano e lo seguono con passione: da Sinatra a Lelio Luttazzi, l’Italia e l’America, la melodia e lo swing, il jazz e il grande repertorio nostrano, immagini, note, storie di un’esistenza unica, dal bambino che incontra Chaplin al campione d’incassi dei film di Natale.

Una festa in musica durante la quale sfoglia l’album della sua incredibile avventura umana e artistica. Ad accompagnarlo nell’appuntamento in costiera amalfitana una big band formata da 18 elementi. I biglietti per lo show saranno disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei circuiti di vendita autorizzati dalle ore 16 di domani, giovedì 12 maggio.

Un altro grande appuntamento da segnare in agenda per l’estate 2022 nel suggestivo anfiteatro con tutti posti a sedere nel cuore della Costa Divina dove è già attesa Fiorella Mannoia mercoledì 17 agosto con «La Versione di Fiorella Tour - Estate».