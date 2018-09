Sfrattano la padrona ma dimenticano il cane nella casa comunale

Giovedì 20 Settembre 2018, 20:39

Eboli- Sfrattano di casa l'inquilina abusiva, una ragazza incinta, ma dimenticano il cane nell'appartamento. Da 48 ore l'animale abbaia per la fame e la sete. L'allarme è stato lanciato questa sera dai residenti del rione Pescara.In zona sono giunti i vigili urbani. ll cane si chiama Ciro. E' un animale di piccola taglia. Da due giorni è senza acqua e senza croccantini. La porta dell'abitazione ha una serratura nuova, cambiata subito dopo lo sfratto. Da alcune ore i caschi bianchi stanno tentando di aprire la porta. Ma le chiavi della nuova serratura non si trovano.I vicini di casa vivono sulle spine per la sofferenza del cane. Anche i caschi bianchi stanno facendo di tutto per liberare l'animale. Ciro rischia di morire. Da troppo ore non mangia e non beve.