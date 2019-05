Sgomberato un accampamento sulle sponde del fiume Irno, in via Vinciprova, a Salerno. Ad intervenire, nella giornata di ieri, agenti del nucleo operativo della polizia municipale di Salerno, che hanno identificato due cittadini rumeni, i quali sono stati sanzionati per il bivacco e deferiti all'autorità giudiziaria per invasione di terreni e, successivamente, allontanati dal luogo. La polizia municipale è anche intervenuta in via Unità d'Italia, nell'area sottostante il ponte della Lungoirno a Salerno, dove sono stati individuati tre rumeni che hanno occupato suolo pubblico con materassi e masserizie varie tra rifiuti di ogni genere e i loro escrementi, condizione pregiudizievole per la loro stessa incolumità. Dagli accertamenti della polizia, sono emersi diversi precedenti a loro carico e di questi uno risultava inottemperante al decreto di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza e, quindi, è stato deferito, ulteriormente, all'autorità giudiziaria. Inoltre, sono stati emessi a loro carico, da parte del Questore di Salerno, i provvedimenti di allontanamento dal territorio Italiano per motivi di pubblica sicurezza.

Venerdì 3 Maggio 2019, 23:57

