Trecento studenti del Liceo Scientifico Severi di Salerno hanno iniziato la partecipazione alle lezioni a distanza sulla sicurezza stradale del road show #siisaggioguidasicuro. Gli incontri - che hanno il fine di compartecipare con i giovani i princìpi della guida corretta, di quella che è la base della educazione “civica” cioè la comprensione del valore che è offerto dal comune rispetto delle “regole” - termineranno il prossimo 22 gennaio e sono animati dal vicepresidente dell’Associazione Meridiani Ada Minieri, dalla referente del progetto Alessandra Franciosa con la collaborazione di Raffaella Lembo coordinatrice del Dipartimento di Scienze Motorie del Severi.

L’educazione stradale è una delle priorità del programma che il ministero dell’Istruzione ha perfezionato per promuovere tra i giovani la cultura della sicurezza sulla strada come modulo al trasversale rapporto dei saperi per la formazione ad una cittadinanza attiva e responsabile. Le nuove linee d'indirizzo dell'Educazione civica, previste per le scuole secondarie, sottolineano espressamente come il rispetto delle regole condivise sia essenziale alla formazione efficace dell'uomo e del cittadino. Un metodo che l’Associazione Meridiani ha promosso da anni con il progetto sulla sicurezza stradale #siisaggioguidasicuro. È questa l’ottava edizione del laborioso impegno che ha profuso l’Associazione Meridiani, in collaborazione con la Regione Campania, l’Università Federico II, la polizia stradale, l’Arma dei carabinieri, la Guardia di Finanza, i corpi di polizia locale, le Forze Armate, l’Anas e tante aziende che nel corso degli anni hanno partecipato allo sforzo economico di sostegno, per coinvolgere i giovani nel convincimento che prevenire gli incidenti guidando responsabilmente è essenziale per salvaguardare la propria ed altrui incolumità e per una concretizzare una corretta vita sociale.

Il progetto si articola in tre fasi: un’attività di formazione; l’elaborazione di progetti da parte degli studenti che partecipano attivamente al concorso di Idee - Inventa una soluzione per la sicurezza stradale! che terminerà il prossimo il 26 marzo e la manifestazione conclusiva, con l’allestimento del Villaggio Sii Saggio, Guida Sicuro, dove, assieme alla premiazione dei migliori elaborati, saranno diffusi gadget e materiali informativi/divulgativi.



