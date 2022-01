Bolle di sapone nel centro commerciale: multati dai vigili per le norme anti Covid

Un gruppo di adulti è stato multato dai vigili urbani ad Eboli per non aver rispetto le norme anti Covid-19. Oggi pomeriggio gli agenti della polizia municipale, diretti dal comandante Sigismondo Lettieri, hanno sorpreso quattro stranieri che soffiavano le bolle di sapone creando panico tra i clienti del centro commerciale che era molto affollato per approfittare dei saldi. Gli stranieri sprovvisti di mascherina sono stati sanzionati ognuno per 400 euro. Multate anche tre persone intercettate per strada dai vigili urbani senza mascherina.