Martedì 22 Gennaio 2019, 15:31

Spacciava 100 euro in giro, tra negozi e attività commerciali. Ora è stato denunciato a piede libero dalle forze dell'ordine. Per diverse settimane, avrebbe utilizzato soldi falsi per effettuare acquisti. Ma non sarebbe stato l'unico. Almeno dieci sarebbero le segnalazioni giunte ai vigili urbani del comando di Nocera Inferiore. Alcuni episodi sarebbero circoscritti anche ad altri comuni confinanti.L'uomo, proveniente dal napoletano, è stato individuato grazie all'auto sulla quale viaggiava, una Fiat di colore azzurro. Uno degli ultimi colpi era stato fatto all'interno di un supermercato, per una spesa di meno di 10 euro, pagata con una banconota da 100 euro falsi. Il titolare aveva segnalato la circostanza alle forze dell'ordine.Durante le feste natalizie gli episodi sarebbero stati numerosi, con il sospetto che ad agire siano più persone, e non solo il napoletano denunciato a piede libero. Le indagini della polizia municipale, come quelle dei carabinieri, proseguono, in ragione di ulteriori e altri episodi segnalati nei giorni scorsi. Il reato per il quale si procede è spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate.