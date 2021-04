Spaccio di droga ad Agropoli: nei guai coppia di pregiudicati

Spaccio di stupefacenti finisce ad Agropoli. Una coppia di pregiudicati é stata trovata in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Nel corso della perquisizione i carabinieri di Agropoli hanno rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 5,5 chli di marijuana, 40 grammi di hashish e 20 grammi di cocaina, unitamente a materiale vario per il confezionamento e a un bilancino di precisione, per un valore economico stimato di circa 70.000 euro.