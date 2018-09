Venerdì 21 Settembre 2018, 08:15

La fantasia non sembra avere più limiti nell'organizzare i matrimoni. Con i wedding planner che accontentao tutti i gusti e, delle volte, i capricci degli sposi. Sino ad arrivare a scegliere una carrozza a forma di zucca e trainata da cavallio bianchi con il cocchiere in un elegantissimo tight. Come la fata di Cenerentola. E' successo a Nocera Superiore dove l'originale mezzo di trasporto è comparso, come in una favola, tra lo stupore dei passanti. A bordo della carrozza i due sposi felici e raggianti che hanno fatto il giro della città salutando parenti, amici e i tanti curiosi che si sono affrettati ad immortalare l'evento. Sono dovuti intervenire gli agenti della polizia municipale perchè la zucca, scusate la carrozza, ha bloccato il traffico.