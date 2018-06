Mercoledì 13 Giugno 2018, 18:18 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2018 18:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno studente universitario di 25 anni è scomparso ieri sera, a Pisa, nei pressi di un supermercato cittadino dove si era recato a fare la spesa in compagnia dei genitori. Di Francesco D'Angelo, originario di Salerno, non si hanno più notizie dalle 20 di ieri quando il padre e la madre hanno dato l'allarme perché era sparito. Il giovane, secondo i familiari che hanno presentato una formale di denuncia di scomparsa, non sarebbe mai entrato nel supermercato: il padre ha lasciato lui e sua madre davanti al centro commerciale per andare a posteggiare l'auto e quando si è ricongiunto con la moglie il figlio non c'era più. Il giovane non ha con sé né portafoglio, né documenti, né telefono cellulare e da ieri lo stanno cercando polizia e carabinieri. Secondo i familiari di D'Angelo non si tratta di un allontanamento volontario.