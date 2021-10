Il SuperEnalotto premia la Campania: festa in tabaccheria ad Agropoli

Agropoli fa festa grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nell'estrazione del 26 ottobre è stato centrato nel comune in provincia di Salerno un “5” da 24.010,23 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso la tabaccheria di via Piave 106/110.

La caccia al "6" intanto continua e per il prossimo concorso sarà in palio un Jackpot da 101,1 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Campania il 6 manca dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.