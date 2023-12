Svaligiati due appartamenti, nuove denunce per furti a Cava de' Tirreni

Non si fermano i furti all'interno degli appartamenti, così come le segnalazioni di tentativi, nel comune di Cava de' Tirreni. L'ultimo episodio denunciato è l'irruzione di una banda di ladri in un appartamento, al momento dell'intrusione vuoto, da dove sono stati portati via oggetti in oro, soldi contanti ed un televisore. Pochi giorni fa era toccato ad un altro appartamento, con una cassaforte sradicata dal muro da una banda di malviventi. Gli episodi sono al vaglio delle forze dell'ordine, così come l'aggressione di due rapinatori a danno di un commerciante, che aveva scoperto gli intrusi nella sua villa in periferia.

Da settimane, invece, i residenti lanciavano e condividevano segnalazioni per due persone beccate a fotografare le abitazioni e i balconi, in più zone della città, probabilmente con l'intento di studiarle meglio per un colpo. Le zone interessate erano quelle di San Giuseppe, Pregiato e Passiano.