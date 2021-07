Teatro Ghirelli, Bertoncelli presenta “Just Kids - Patti Smith prima di Patti Smith”

Domani (lunedì 26 luglio), ore 21, il palcoscenico allestito negli spazi verdi del Teatro Ghirelli ospiterà Riccardo Bertoncelli (giornalista, critico musicale e conduttore radiofonico) per il suo reading-spettacolo “Just Kids – Patti Smith prima di Patti Smith” con la voce narrante dell'attrice e doppiatrice Antonella Valitutti. Bertoncelli riprenderà le pagine del celebre romanzo di Patti Smith, dai primi anni al Chelsea al rapporto con Robert Mapplethorpe, con il vissuto umano e artistico che, con loro, hanno abitato le “sacre mura” del celebre palazzo di mattoni rossi. Il percorso “Fuori Palazzo” nell'ambito della mostra “Stories from the rooms” è realizzato in collaborazione con Casa del Contemporaneo-Teatro Ghirelli e la Fondazione Ebris.

Da martedì 27 luglio, alle ore 20.30, si torna a Palazzo Fruscione per lo storytelling-concerto “Room n. 100: punk, morte e dintorni” con Corrado de Rosa (psichiatra e scrittore) e gli interventi musicali di Gian Marco Volpe e Sara Donelli. Letture di Brunella Caputo. Dodici ottobre 1978, alla reception del Chelsea Hotel arriva una telefonata. È la stanza 100: «Qualcuno sta male, chiamate l'ambulanza. Non sto scherzando». L’omicidio di Nancy Spungen è una storia di droga, morte e dintorni. Con un colpevole, Sid Vicious, e nessun innocente.

Mercoledì 28 luglio, alle ore 20.30, nella sala talk di Palazzo Fruscione ci sarà la lectio di Federica Sessa (assegnista di ricerca, Federico II di Napoli) con l’introduzione di Daniele Battista (dottorando di ricerca, Università di Salerno) dal titolo “Chelsea Hotel. Utopia, architettura e immaginario” L'incontro, che sarà introdotto da una breve riflessione sul tema dell’utopia, è anche un “pretesto” per definire a grandi linee la narrazione delle architetture statunitensi.

Giovedì 29 luglio, alle ore 19.30, nuovo appuntamento con il cinema. Ad essere proiettato sarà “Pollock” un biopic sull'arte firmato alla regia da Ed Harris (si tratta della sua prima opera da regista). Ad introdurre la visione del film sarà Federico Pepe (pubblicitario, artista e designer).