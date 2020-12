Armati di pistole (probabilmente giocattolo) e con il viso coperto da mascherine anti Covid due persone hanno rapinato una banca, in via San Nicola, a Teggiano. Si tratta di una filiale della Bcc Monte Primo. Paura per i dipendenti e un cliente ma nessun ferito. I rapinatori sono fuggiti in pochi minuti. Sulle loro tracce i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Paolo Cristinziano.

