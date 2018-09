Mercoledì 26 Settembre 2018, 08:30

Una violenta raffica di vento ha divelto ombrelloni, dehors e piante di alcuni locali al corso Vittorio Emanuele in pieno centro a Nocera Inferiore nell'orario di maggior affollamento dell'isola pedonale. E' stato davvero un caso che nessun avventore sia rimasto ferito. Alcuni di loro sono stati sfiorati dalle strutture mobili, altri sono riusciti a rifugiarsi sotto i portici della vicina Piazza del Corso. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare la strada.Ingenti i danni. I caschi rossi sono dovuti intervenire anche in altere zone della città dove si sono verificati distacchi di pezzi di asfalto dai tetti di alcuni edifici. Non si registrano feriti.