Martedì 9 Ottobre 2018, 06:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLO DELLA LUCANIA - Scrive un messaggio all’ex fidanzato, poi tenta di impiccarsi con una cravatta. Una ragazza di 28 anni di Vallo è stata tratta in salvo grazie al tempestivo intervento di carabinieri e vigili del fuoco. Quando i caschi rossi sono entrati in casa, dopo aver forzato la porta, l’hanno trovata in fin di vita. Aveva tentato di togliersi la vita legandosi la cravatta al collo e appendendosi alle scale interne all’abitazione. Fortunatamente la cravatta si è spezzata, e lei è caduta a terra. Al collo aveva il nodo della cravatta che la stava soffocando. Qualche minuto di ritardo nei soccorsi e per salvarla sarebbe stato troppo tardi. Ad allertare le forze dell’ordine è stato l’ex fidanzato, preoccupato per alcuni messaggi ricevuti dalla ragazza. Ha subito telefonato ai carabinieri chiedendo il loro intervento.