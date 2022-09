The Recoveries Capaccio e Cella firmano il loro disco d'esordio

Da pochi giorni è uscito su tutte le piattaforme digitali il disco omonimo dei salernitani The Recoveries, duo che punta molto su un sound intimo ed orecchiabile, accompagnato da inserti elettronici e folk. Il lavoro d'esordio di Giuseppe Capaccio (voce e chitarre) e Ludovica Cella, alias Luce, (voce e tastiere), si avvale della presenza di altri musicisti come Antonio Calabrese alla chitarre, Mario Provitera al basso e Giovanni Caiazza alla batteria, ed è caratterizzato da quattro pezzi dal carattere pop-rock, tra i quali c'è il singolo Istinto Primordiale, un richiamo familiare prima di far immergere l'ascoltatore in un lavoro da cui non sa cosa aspettarsi. Molto sentito anche il pezzo Alyssa, in cui la protagonista è arginata in un presente che vede compromesso, intrappolata in domande sull'umanità e sul futuro. In contrapposizione con le parole, la melodia risuona come un gioco e pare trattare l'argomento con una nevrotica ilarità. Se in questa song le domande non trovano risposte, le crude immagini che evoca il testo di La Guerra non lasciano spazio a nessuna immaginazione, e i The Recoveries manifestano con durezza il proprio disappunto contro gli scempi che l'uomo è capace di compiere. Il disco, registrato allo QZone Studio di Serino con l'aiuto in fase di produzione di Carmine Minichiello, trova la sua conclusione con Miracolo, carico delle immagini e delle sensazioni trasmesse dalle precedenti tracce: l'ultima si pone come grido di liberazione e assoluzione. Un grande inno alla vita e alla luce, temi ricercati nell'arco di tutto il platter.

Tutti i brani presenti, per quanto diversi tra loro, hanno un filo conduttore che unisce le sonorità di ognuno per convogliare verso una progressione di suoni elettrici e sintetici,. Il disco è stato scritto e musicato dagli stessi Giuseppe e Luce, che si sono conosciuti nel 2018 in occasione di alcuni live, e la band presenterà il loro Ep nell'ambito di Intrecci di Bracigliano Music Arts, in programma nella cittadina dei Picentini il 17 settembre, nella storica cornice di Palazzo De Simone. Poi, si penserà il tour, considerando che il duo ha già un po' di esperienza alle spalle, visto che pochi anni fa hanno partecipato al Tour Music Fest, uno dei più grandi concorsi musicali europei per musicisti emergenti, raggiungendo le finali nazionali. Da lì è nata la scintilla per pensare di fare un percorso insieme. Il tempo e le esperienze in giro nei locali, li hanno aiutati a delineare al meglio il proprio genere musicale e a dare forme alle prime idee. Un anno più tardi la loro visione diventa chiara, quindi mettono da parte i live per dedicarsi completamente alla scrittura e, dopo poco tempo, nasceranno prima il singolo Istinto Primordiale, ed ora il disco d'esordio della formazione salernitana.