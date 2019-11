Ultimo aggiornamento: 06:25

Finisce sotto processo una coppia di genitori per lesioni al figlioletto di appena 4 mesi. E non solo: nelle urine del piccolo furono trovate tracce di sostanze stupefacenti.: da qui le tracce che furono rinvenute nell'urina del piccolo quando gli vennero fatte le analisi una volta portato in ospedale. I sanitari si accorsero di alcuni lividi ed escoriazioni che il neonato presentava sul corpo, approfondendo così la vicenda tanto che i genitori (lei venezuelana e lui salernitano ) vennero indagati e seguiti dai servizi sociali. I lividi sarebbero stati provocati, come riferì la stessa donna all'epoca dei fatti, da alcuni pizzicotti «dati per giocare il piccolo». Ma l'imputata, al gip Alfonso Scermino che ieri ha disposto il rinvio a giudizio per entrambi i genitori, ha detto che sta seguendo «un percorso di riabilitazione e recupero per diventare una brava mamma».Purtroppo non è il primo caso di bambini che figli di genitori con problemi di droga si ritrovano in situazioni critiche: lo scorso anno, ad esempio, venne ricoverato all'ospedale di Battipaglia un bimbo di 15 mesi che aveva assunto dell'hashish trovato sul tavolo di casa (il padre salernitano era assuntore) mentre alcuni giorni fa, sempre all'ospedale di Battipaglia, è stato ricoverato un bambino di 3 anni che aveva ingerito del metadone mentre si trovava in auto insieme ai genitori (in cura al Sert) in viaggio per Catanzaro.