Tribunale Nocera Inferiore, Csm ratifica dimissioni Robustella: subentra Colucci

Sono diventate ufficiali le dimissioni di Antonio Sergio Robustella da presidente del Tribunale di Nocera Inferiore. Nella giornata di ieri, il Consiglio superiore della magistratura ha accettato la sua scelta. Ora l'iter per il successore, che non avrà tempi brevi. La decisione - definita un fulmine a ciel sereno da molti addetti ai lavori - è legata alle carenze che oramai da anni attanagliano la cittadella giudiziaria di via Falcone. Le dimissioni avranno efficacia dalla data indicata dal magistrato, il 1 luglio. Al suo posto il presidente vicario Vito Colucci. Drammatica la situazione del palazzo di Nocera Inferiore. I problemi sono riscontrabili in tutti gli uffici, dal settore civile al giudice di pace, fino alla sezione penale. Le difficoltà maggiori sono nella pianta organica, non adattata ai numeri dopo la revisione delle circoscrizioni giudiziarie del 2013. La ratifica delle dimissioni di Robustella arriva nel giorno nel quale il sottosegretario Anna Macina ha incontrato a Roma una delegazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati nocerini, con il presidente Guido Casalino e la parlamentare Virginia Villani.

«Pieno spirito di collaborazione e grandissima disponibilità da parte del Sottosegretario alla Giustizia Anna Macina nel corso dell'incontro - dice Villani - da me organizzato, presso la sede del Ministero, con gli avvocati del Consiglio dell'Ordine di Nocera Inferiore. Insieme al presidente Coa, l'avvocato Guido Casalino e agli avvocati William Nocera, Elena Contaldi e Vincenzo Sirica, abbiamo presentato al Ministero, numeri alla mano, la drammatica situazione di carenza di organico presso il Tribunale di Nocera Inferiore. Il Sottosegretario ha riscontrato alcune discrasie tra i dati in suo possesso e quelli segnalati dagli avvocati, che sono stati attentamente ascoltati nel merito. Durante l'incontro ho chiesto al Sottosegretario di venire in visita a Nocera Inferiore, presso la struttura di via Falcone per verificare personalmente della situazione. In ogni caso, tra qualche settimana vi sarà un nuovo incontro operativo tra le parti, per cercare di risolvere l'annosa problematica relativa al personale del Tribunale nocerino, che sta mettendo in ginocchio l'operato degli avvocati, il personale giudiziario, i giudici e mette a rischio il diritto alla giustizia dei nostri cittadini».