Mercoledì 26 Dicembre 2018, 18:48 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2018 20:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un negoziante di Sala Consilina trova nella sua tabaccheria, un portafogli e poi una borsetta con dentro un’ingente somma di danaro, e senza esitare restituisce tutto ai legittimi proprietari. E' accaduto nella frazione di Trinità all’interno di un’attività commerciale in via Godelmo - come riporta il sito di Italia2tv in un articolo di Giovanna Quagliano -. Il proprietario ha trovato circa 2.500 euro, ha rintracciato e restituito ai proprietari quanto avevano smarrito nella sua tabaccheria.